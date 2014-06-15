ЗМІ: луганські сепаратисти утримують в заручниках німецьку спостерігачку ОБСЄ

За інформацією Bild та Mittelbayrische Zeitung, йдеться про 44-річну уродженку Баварії Таню Ваґензон, яка працювала науковою співробітницею Інституту політичних наук університету Регенсбурга, а також головою правління Баварського центру вищої школи з питань Центральної, Східної та Південної Європи, повідомляє Еспресо.TV.

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Між тим, ані міністерство закордонних справ Німеччини, ані університет Регенсбурга поки не коментували, чи справді вона є серед зниклих, пише Dw.de.

Як повідомляє Mittelbayrische Zeitung, Таня Ваґензон вже 2 роки працює у "Центрі міжнародних миротворчих операцій" в Берліні. За дорученням ОБСЄ вона мала спостерігати за становищем в східній Україні, де триває конфлікт між українською армією та проросійськими сепаратистами. Видання висловило думку експертів федерального уряду, які припускають, що проросійські екстремісти можуть використати полонених як "живий щит". У всякому разі жодних умов для звільнення викрадачі досі не висували, констатує баварська газета.

Як відомо, наприкінці травня на сході України зникли 2 групи спостерігачів ОБСЄ. Зв'язок з першою групою у складі 4 осіб було втрачено 26 травня, ще з 4 спостерігачами - 29 травня. Щодо першої зниклої групи, то, як повідомляли ЗМІ, в її складі є громадяни Швейцарії, Данії, Туреччини, Естонії. ОБСЄ заявляє, що контакту з полоненими спостерігачами немає.