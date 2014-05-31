В ОБСЄ повідомляють, що їхні спостерігачі досі перебувають у полоні сепаратистів /

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ, поширеному в суботу, 31 травня, повідомляє «Німецька хвиля».

За даними Організації з безпеки і співробітництва у Європі, обидві групи спостерігачів захоплені сепаратистами та перебувають у їхньому полоні.

Заступник керівника місії спостерігачів ОБСЄ Александер Гуґ заявив у розмові з Deutschlandfunk у суботу, що усі поширені повідомлення про нібито звільнення членів місії, не відповідають дійсності. За словами Гуґа, які наводить агенція Reutres, контакту зі спостерігачами ОБСЄ досі немає.

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Водночас російська агенція "Інтерфакс" поширила у суботу вранці інформацію про наміри сепаратистів обміняти захоплених представників ОБСЄ на своїх сподвижників.

"Розглядаються різні варіанти, у тому числі й варіант їхнього обміну на наших соратників. Поки що рішення не ухвалено", - повідомив агенції співрозмовник зі штабу самооборони самопоголошеної "Донецької народної республіки". Він також сказав, що представники ОБСЄ і досі залишаються на території, контрольованій сепаратистами.

Напередодні в ЗМІ поширили інформацію про звільнення сепаратистами однієї з двох захоплених груп спостерігачів ОБСЄ. В ОБСЄ цю інформацію спростували.

26 травня у Донецькій області зникли четверо міжнародних спостерігачів, 29 травня - ще четверо у Луганській області.