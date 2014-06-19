У Донецьку терористи викрали з магазину макет кулемета «Максим» - міліція

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції.

Так, за оперативними зведеннями за минулу добу, до Куйбишевського райвідділу міліції надійшла заява про те, що о 14.30 троє невідомих озброєних осіб викрали з будівельного магазина макет кулемета «Максим», який був музейним експонатом. Сума збитків становила понад 5 тис. гривень.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 КК України (грабіж, скоєний за попередньою змовою групою осіб), карається позбавленням волі на строк до 6 років.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 червня невідомі озброєні люди забрали з військової кафедри Донецького національного технічного університету шість макетів зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), установку "Стріла-10" - макет переносного зенітно-ракетного комплексу, протигази й загальновійськові захисні комплекти.