Єдина субмарина України може стати експонатом кримського музею

Як повідомив РІА Новини джерело в міській адміністрації Балаклави, габарити субмарини дозволяють завести її і пришвартувати в одному з каналів центральної галереї.

Раніше повідомлялося, що субмарина ВМС України "Запоріжжя" увійшла до складу ЧФ РФ, на кораблі було піднято Андріївський прапор. Більшість членів екіпажу прийняли рішення служити на ЧФ, командир і офіцери відмовилися. Російські підводники оглянули човен і прийшли до висновку, що до виконання бойових завдань вона не готова через свій технічний стан та моральне старіння.

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Як зазначив співрозмовник агентства, субмарина "Запоріжжя" як бойова одиниця не розглядається. "Віддати її на розпилювання - це гроші і морока, до того ж українські моряки всередині корабель як могли, утримували, човен на плаву, ходить без буксирів - відмінний експонат для музею, вона туди пройде і постане в каналі, адже Балаклавські штольні розраховані на старі проекти субмарин. Впевнений, що це буде справжній аншлаг, коли люди зможуть відвідати справжній підводний човен часів СРСР. Потрібно лише атрибутику того часу на нього закріпити. Від туристів, у тому числі й іноземних, відбою не буде", - заявило джерело. Співрозмовник також повідомив, що пропозиція зробити "Запоріжжя" музейним експонатом вже розглядають на рівні міста і флоту.

Підводний човен "Запоріжжя" в минулому році пройшла ремонт на судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ, який знаходиться у віданні Міноборони Росії. До цього близько 20 років субмарина перебувала в небоєздатному стані.