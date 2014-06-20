ГПУ порушила справу відносно АМКУ за блокування закупівлі бронежилетів

Як повідомляє прес-служба ГПУ, за результатами перевірки "відкрито кримінальне провадження за фактом незаконної зупинки закупівлі за державні кошти бронежилетів службовими особами АМКУ".

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"Своїми діями службовці створили загрозу національній безпеці та обороноздатності країни, а також заподіяли істотну шкоду інтересам держави через підрив авторитету АМКУ", - зазначає прес-служба.

Відомості про це правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу ("зловживання владою або службовим становищем"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на такий же термін.

Розпочато досудове розслідування.