Сили АТО будуть повністю забезпечені бронежилетами впродовж 10 днів - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник фінансово-економічного управління Департаменту державних закупівель та постачань матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Олександр Інжієвський.

За його словами, до кінця червня буде закуплено 17 тис., а до 15 серпня - ще 11 тис. бронежилетів.Читайте такожМіноборони: 15 червня учасники АТО отримають бронежилети і надбавки

Представник тилу Збройних сил України Юрій Тимченко зауважив, що через брак фінансування в останні роки бронежилети для армії закуповувались по мінімуму і лише для миротворців. Через це Україна втратила вітчизняного виробника бронежилетів. Зараз, за його словами, за короткий час вдалось відновити виробництво і вже сьогодні укладено договори на постачання 17 тис. бронежилетів саме українського виробництва. Вже поставлено близько 3 тис.

“Щоб ви розуміли, потужність виробництва бронежилетів на сьогодні, завдяки роботі підприємства у три зміни, максимально можливо 250 бронежилетів в день. Більше технологічний процес просто не витримує”, - сказав Тимченко.