Заяви про перекритий кордон з РФ передчасні - РНБО

Про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий, передає Радіо Свобода.

«Якби весь кордон контролювали наші війська, ми б цю новину дали найпершою, і це був би дійсно етап перемоги і переходу до чіткого плану, який оголосив президент. Поки такого немає», – сказав Чеповий.

За його словами, Російська Федерація продовжує нарощувати військову присутність поблизу кордону.

Читайте такожНа Луганщині та Донеччині рухаються колони військової техніки під прапорами РФ«У районі російських міст Гуково, Новошахтинськ, селища Васецького, господарства «Новоровенецьке« зафіксовано велику кількість особового складу та бронетехніки на кордоні з Україною», – зазначив Чеповий.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов сьогодні з посиланням на дані Міноборони заявив, що операція із перекриття україно-російського кордону фактично завершена.