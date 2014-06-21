У РФ стверджують, що закрили два пункти пропуску на кордоні з Україною

Росія закрила два прикордонні пункти пропуску в Ростовській області після нічного інциденту зі стріляниною, повідомив РИА Новости представник прикордонного управління ФСБ Росії по області Василь Малаєв.

За його інформацією, на даний час прикордонний контроль не здійснюється на пунктах пропуску «Новошахтинськ» і «Донецьк».

«Пропуск не здійснюється, там проводяться перевірочні заходи», - сказав він.

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Раніше прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області повідомляло, що бойові зіткнення велися на території пунктів пропуску "Довжанський", ("Новошахтинськ" з російської сторони), "Ізварине" ("Донецьк") і "Успенка".

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі з міжнародного пункту пропуску "Ізварине" Луганської терористи відкрили вогонь з гранатометів, мінометів, кулеметів і снайперських гвинтівок.

В ході бою 6 прикордонників отримали поранення.