Медведєв "купився" на брехню про біженців з України в Ростовській області

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв називає «брехнею» інформацію про відсутність «тисяч біженців» з України в прикордонних областях Росії і хоче надати цим регіонам підтримку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на засіданні уряду Росії.

«У нас цілий ряд регіонів, які межують з Україною, знаходяться у важкій ситуації, зокрема, Ростовська область. До Ростовської області і частково до інших регіонів направився потік людей, в основному це діти і особи, які їх супроводжують, кількість їх вимірюється тисячами», - сказав Медведєв.

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За його словами, кількість біженців зростає на 3 тис. осіб на день.

Він заявив, що різниця між тими, хто в'їжджає і в'їжджає в РФ з боку України, - близько 5 тис. осіб нав день, і «такого ніколи не було».

«Не всі з них, звичайно, звертаються за статусом біженців. Раніше це були одиниці, але зараз кількість тих, що звернулися – 4 тис. осіб. Це безпрецедентна ситуація», - сказав Медведєв.

«Українська влада не бачать гуманітарних проблем, говорить про відсутність біженців. Це брехня, звичайно. Сумно все це чути, а так звана «сімка» розмірковує про помірні дії української армії проти власного народу», - сказав він.

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Медведєв доручив надати підтримку прикордонним регіонам Росії.

Як повідомляв УНІАН, Державна прикордонна служба України заявила, що на кордоні з Росією жоден громадянин України не виявив бажання одержати статус біженця в РФ.

У повідомленні йдеться, що російські засоби масової інформації поширюють інформацію про тисячі біженців з південно-східної України, яких прийняла Ростовська область за минулу добу і кількість яких зростає з кожним днем. При цьому ЗМІ посилаються на інформацію, поширену уповноваженим з прав дітей при президентові РФ Астаховим.

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ДПСУ зазначає, що за минулу добу кордон з Росією на виїзд з України перетнули 11 тис. 417 громадян України. Наприклад, 2 червня ця кількість становила 11 тис. 151 громадянин України, а напередодні вихідних - 30 травня – 15 тис. 380 українців. Майже така сама кількість громадян України щодня перетинає українсько-російський кордон на в'їзд до України.

У прес-службі губернатора Ростовської області повідомили, що в області для «тисяч біженців» з України готують наметовий табір на 150 осіб. «Губернатор Василь Голубєв розпорядився про розгортання у разі потреби силами департаменту з надзвичайних ситуацій регіону трьох наметових таборів, в яких зможуть розміститися 150 осіб», - йдеться в повідомленні.