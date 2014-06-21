У результаті обстрілу «Ізварине» та «Успенка» поранені 9 прикордонників

За оперативними даними групи «Інформаційне Опір», починаючи з 22.00 20 червня терористи здійснили низку нападів на позиції сил антитерористичної операції.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи «Інформаційне Опір» Дмитро Тимчук.

Зокрема, бойовики вели мінометний обстріл у бік Російської Федерації по пунктах пропуску «Ізварине» та «Успенка». Поранення отримали 9 українських прикордонників.

"З мінометів і 30-мм артилерійської гармати обстріляні позиції сил АТО біля Краматорського аеродрому та на горі Карачун. Наші емісари відзначають дуже високу щільність вогню. Постраждалих з боку української армії немає", - пише Тимчук.

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Також у повідомленні йдеться, що бойовики, які прибули на 2 КАМАЗах російського виробництва, зробили спробу штурму командного пункту військової частини, дислокованої біля населеного пункту Амвросіївка. Українські військові не постраждали.

Крім того, терористи обстріляли з АГС і мінометів блок-пост сил АТО в районі населеного пункту Рубіжне і в районі Слов'янська. Жертв з нашого боку немає.

Всі нападу терористів були відбиті. Прицільним вогнем знищено вогневі точки бойовиків. Кількість убитих і поранених найманців уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню на сході країниз 22:00 20 червня до 10:00 27 червня.