У Краматорську бойовики не дали евакуювати з дитбудинку 35 хворих дітей

Про це сьогодні по Skype розповів головний лікар Анатолій Романов, повідомляють Новости Донбасса.

За його словами, зараз у дитячому будинку перебувають 35 дітей.

«Ми потрапили в дуже складну інформаційну яму, - сказав Романів. -Російські телеканали знімають кожен наш крок, кожну нашу дія...Потім по телебаченню вихоплюються різні епізоди й інтерпретуються зі свого боку».

Головний лікар розповів, що питання про евакуацію дітей «постало дуже серйозно» і з Донецькою обласною державною адміністрацією було узгоджено їх вивезення в Харківську область.

Читайте такожІз зони АТО переселено вже 10,5 тисяч осіб,Однак цьому перешкодили озброєні «ополченці». Вони викликали лікаря «на бесіду до коменданта» і заявили, що перебувають у стані війни з Україною, тому не пустять дітей на територію «противника». Романову пригрозили, що якщо він спробує вивезти дітей, то з ним вчинять «за законом військового часу».

Нагадаємо, раніше в зоні АТО бойовики захопили автобус з 25 вихованцями дитячих будинків із Сныжного і силоміць вивезли 16 дітей на територію Росії. Після міжнародного скандалу викрадені сироти були повернуті в Україну.