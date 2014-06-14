Літак з викраденими із Сніжного дітьми приземлився в Дніпропетровську - омбудсмен

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Омбудсмен Валерія Лутковська висловила особисту подяку всім, хто допоміг поверненню дітей.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до Євросуду з прав людини з приводу викрадення терористами дітей-сиріт з міста Сніжного Донецької області.

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12 червня вранці з міста Сніжне на оздоровлення в Дніпропетровську область автобусом виїхали 25 дітей-вихованців Сніжнянського дитячого будинку. На виїзді з міста транспорт, який рухався у супроводі автомобіля ДАІ був зупинений. Спецмашину ДАІ відсікли бойовики ДНР, а автобус захопили. Пізніше стало відомо, що автобус перебуває на кордоні з Росією.

У Росії заявили, що дітей-сиріт із Снігового в Ростовську область привезли їх вихователі. Росія ж нібито насильно дітей не утримує. Міністерство юстиції подало позов в Європейський суд з прав людини позов про викрадення терористами дітей-сиріт і їх вивезенні за межі України. Позов поданий по 39-му правилу Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, що визначає прийняття невідкладних заходів реагування.