ЗМІ: 16 дітей-сиріт зі Сніжного силою вивезли до РФ, ще 9 змогли вирватися на кордоні

16 вихованців інтернату в Сніжному силою вивезені до Російської Федерації і зараз перебувають у таборі для біженців у Новошахтинську (Ростовська область). Разом із дітьми-сиротами знаходяться двоє українських вихователів.

Про це «Голосу України» повідомила начальник служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації Віра Сагайдак. Як повідомлялося, у четвер озброєні бойовики захопили автобус, яким їхали на відпочинок до Дніпропетровської області 25 дітей-сиріт і вихованців дитячих будинків сімейного типу. Транспорт розвернули в бік контрольно-пропускного пункту «Должанський» на Луганщині.

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"Мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу із двома рідними та сімома прийомними дітьми категорично відмовилася залишати Україну і зараз повертається назад. Інших дітей, від 1996 до 2008 років народження, силою перевели через кордон. Зараз 16 вихованців інтернату та двоє вихователів перебувають у таборі для біженців у Новошахтинську", - розповіла співрозмовниця.

Озброєні бойовики завадили вивезти і 30 вихованців будинку малюка у Краматорську. Все було підготовлено до транспортування малюків від народження до трьох років, багато хто з них – із вродженими серйозними вадами здоров’я. Але напередодні хтось із персоналу «злив» інформацію представникам самопроголошеної «ДНР». Ті з’явилися в будинку малюка ввечері, переночували, а вранці перешкоджали вивезенню дітей.

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Вихованців дитячого притулку в Краматорську вдалося евакуювати раніше. Після чого директора притулку викликали до «комендатури» міста і стали з’ясовувати, з якою метою він вивіз дітей. «Звинувачували в тому, що малюків вивозять із метою продажу», - поділилися інформацією у службі у справах дітей.

Очевидці кажуть, що після того, як вихованці притулку благополучно залишили місто, у закладі з’явилася знімальна група російського НТВ і розчаровано констатувала: «А ми не встигли зняти, як вони до підвалів ховаються!» Для довідки: до підвалів ховаються не мешканці Краматорська, а мешканці сусіднього Слов’янська, але потрібну «картинку» російське телебачення вміє створити де завгодно.