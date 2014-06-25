У Донецьку обстановка спокійна, але обмежено рух транспорту у районі аеропорту

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 24 на 25 червня в Донецьку пройшла без подій. Станом на 9.30 обстановка в місті спокійна. Інформація про збої в роботі комунальних служб не надходить», - сказано в повідомленні.Читайте такожУ Донецькій області беруть у полон співробітників міліції і пожежників - ЗМІ

Наголошується, що сьогодні рух транспорту по Київському проспекту до проспекту Партизанського відкрито, але обмеження діють: по вул. Стратонавтів від Червоноармійського шосе до пр. Колгоспного; по вул. Артемівській з боку Ясинуватої у напрямку вул. Гірської, в'їзд на Київський шляхопровід у напрямку центра міста; вул. Злітна від пр. Манежного до Аеропорту; вул. Баумана – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь» (проїзд через блокпост); вул. Пухова – виїзд на автодорогу Н 20 «Слов'янськ – Донецьк - Маріуполь» в районі кафе «ФОРОС», (проїзд через блокпост) і вул. Дагестанська – вул. Джанкойська виїзд на смт Старомихайлівка (проїзд через блокпост).