У Маріуполі військові затримали 12 бойовиків банди "Чечена"

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за фактом створення терористичної організації розпочато кримінальне провадження за ознакамискладу злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що протягом квітня-червня ц.р. членани терористичної організації вчинили низку збройних нападів на одну з військових частин внутрішній військ України, на відділ Маріупольского міськуправління УМВС України в Донецькій області, блокували адміністративні будівлі м.Маріуполь, брали активну участь у масових заворушеннях, викрадали мирних жителів, транспортні засоби, вчиняли розбійні напади тощо.

У ході затримання у бойовиків вилучено автомати, кулемети та гранатомети, бойові набої та вибухівку.

Наразі дванадцятьом учасникам терористичної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває слідство.