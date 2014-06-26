Біля пункту пропуску "Ізварине" встановлені додаткові блокпости

"У зв'язку зі спробами терористів перетинати кордон, зараз охорона кордону дублюється блокпостами збройних сил та Держприкордонслужби, які розташовані в кількох кілометрах від пункту пропуску і здійснюють його вогневий контроль. Крім того, патрульними літаками Держприкордонслужби проведено висвітлення надводної обстановки в морській економічній зоні України і обстежено 5670 км2", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

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За даними відомства, також проведено моніторинг обстановки на ділянці кордону в межах Сумської і Чернігівської областей. Порушення режиму на цих напрямках не виявлені.

Нагадаємо, 24 червня Держприкордонслужба заявила, що втратила контроль над прикордонним пунктом "Ізварине" Луганської області на кордоні з Росією.