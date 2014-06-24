ДПСУ заявила про відсутність контролю над прикордонним пунктом "Ізварине" на Луганщині

Про це повідомив начальник прес-служби Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає ZN.ua

"Ні, немає контролю", - заявив Слободян, додавши, що даний прикордонний пункт був обстріляний терористами не цієї ночі.Читайте такожБойовики не дотримуються умови перемир'я і продовжують обстріл позицій сил АТО - Селезньов

"Ні, це витягли стару інформацію. Він (прикордонний пункт - Ред.) був обстріляний ще 21 числа", - сказав Слободян.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у результаті обстрілу бойовиками пропускного пункту "Ізварине" частина державного кордону України залишилася незахищеною.

20 червня РНБО заявила, що Україна встановила режим оборони на кордоні з Росією, після чого президент України Петро Порошенко дав наказ військовим взяти кордон під контроль.