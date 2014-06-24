РНБО: На кордоні діє вогневий контроль, у прикордонних районах - скупчення бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

«Офіційна інформація з Прикордонної служби: по прикордонних пунктах не було бойових дій», - заявив він. «На всьому кордоні діє вогневий контроль кордону, все контрольовано», - запевнив Чеповий.

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«Нападів на прикордонні підрозділи не було, проте відмічається наявність великої кількості бойовиків у прикордонних районах України. Прикордонна служба Росії продовжує не виконувати угоди в частині припинення пропуску осіб та вантажів у пунктах пропуску, які були закриті урядом України», - зауважив речник РНБО.

«23 червня у пунктах пропуску на кордоні з Росією були затримані два громадянина РФ, які готувалися до диверсійної діяльності на території України», - додав Чеповий.