Порошенко: Я намагаюся вловити момент, коли Путін керується прагматизмом, а не емоціями

Про це президент Порошенко сказав у Брюсселі, в ексклюзивному інтерв'ю з Крістін Аманпур на телеканалі CNN, ідеться в сюжеті ТСН. Ніч.

Так, на запитання телеведучої, "як Ви гадаєте, чим керується пан Путін? Ви розмовляли з ним по телефону напередодні. І таких розмов у цей критичний час у Вас було вже кілька. Як Ви думаєте, чого він хоче? Ви хочете з ним укласти мирну угоду?", український президент відповів, що він готовий укладати мир з будь-ким.

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"Я готовий укладати мир з будь-ким. Я хочу миру своїй країні. Не тому, що ми слабкі. Не тому, що ми є меншими патріотами, ніж хтось інший. Ми готові захищати свою країну, а тому я не дозволю собі не скористатися останньою можливістю досягти миру. Деколи позиція пана Путіна прагматична. Деколи - дуже емоційна. Я просто намагаюся вловити момент, коли він більше керується прагматизмом, а не емоціями", - заявив Петро Порошенко.