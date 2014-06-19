ОБСЄ встановило контакт зі зниклими на Донбасі спостерігачами

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ірина Гудима. «Встановлено контакт з обома групами», - сказала вона.

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За її словами, спостерігачі ще не звільнені. Інших подробиць Ірина Гудима не надала.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ОБСЄ втратила контракт з двома групами своїх спостерігачів спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб, які працювали в Донецькій і Луганській областях.

На початку червня один з лідерів сепаратистів Андрій Пургін заявив, що спостерігачів утримують в Сєвєродонецьку, зазначивши, що їх присутність є гарантією, що в місті не будуть вестися бойові дії.