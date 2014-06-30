Відбулася телефонна розмова Порошенка, Меркель, Путіна та Олланда

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко зокрема підкреслив, що його метою, як і раніше, є мир. Але для цього необхідно, щоб усі сторони дотримувались виконання основних пунктів узгодженого мирного плану.

Президент України поінформував про ситуацію в Донецькій і Луганській областях і наголосив, що, на жаль, домовленості, досягнуті під час попередньої розмови у чотирьохсторонньому форматі не були виконані.

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Під час розмови було досягнуто домовленість, що міністри закордонних справ чотирьох країн невідкладно почнуть роботу з уточнення механізмів реалізації зазначених у телефонній розмові цілей.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі заявили, що Президент України Петро Порошенко, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови висловилися за якнайшвидшу організацію третього раунду консультацій між представниками Києва та східних регіонів України.

Водночас у прес-службі французького президента повідомили про домовленість між Порошенком і Путіним щодо припинення вогню на сході України.