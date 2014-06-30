Кремль: Порошенко і лідери ще трьох держав виступили за новий раунд переговорів з сепаратистами
19:29, 30 червня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови висловилися за якнайшвидшу організацію третього раунду переговорів між Києвом і сепаратистами.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба Кремля.
”Лідери висловилися на користь швидкої організації третього раунду консультацій між представниками Києва та південно-східних регіонів”, - сказано в повідомленні.
Читайте такожМедведчуку радять визначитися зі своїм статусом на переговорахЗгідно з повідомленням, лідери країн домовилися доручити міністрам закордонних справ чотирьох держав оперативно вступити в контакт для практичного опрацювання порушених під час телефонної розмови питань.
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