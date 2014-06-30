Кремль: Порошенко і лідери ще трьох держав виступили за новий раунд переговорів з сепаратистами

Про це повідомила прес-служба Кремля.

”Лідери висловилися на користь швидкої організації третього раунду консультацій між представниками Києва та південно-східних регіонів”, - сказано в повідомленні.

Читайте такожМедведчуку радять визначитися зі своїм статусом на переговорахЗгідно з повідомленням, лідери країн домовилися доручити міністрам закордонних справ чотирьох держав оперативно вступити в контакт для практичного опрацювання порушених під час телефонної розмови питань.