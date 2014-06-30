Олланд: Порошенко і Путін домовилися про припинення вогню між владою і терористами

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу президента Франції Франсуа Олланда.

Інші пункти домовленості, за повідомленнями, передбачають, зокрема, швидке встановлення дієвого механізму контролю за кордоном разом із ОБСЄ і «визначення способу контролю за кордоном на трьох постах Ізварине, Довжанський і Червонопартизанськ».

Крім того, домовленість Порошенка і Путіна передбачає «продовження звільнення заручників і полонених із обох сторін на підставі встановлених списків імен» і «організацію предметних тристоронніх переговорів».

За повідомленням, сьогодні ж має зустрітися контактна група, щоб досягти домовленості про виконання цих пунктів. Також домовлено, що до цього приєднаються міністерства закордонних справ України і Росії.

У повідомленні Єлисейського палацу не уточнено, хто саме має бути сторонами тристоронніх переговорів чи який може бути спосіб контролю за українським кордоном у згаданих трьох пунктах, які зараз контролюють сепаратисти; Росія здійснює через них пропуск зі свого боку всупереч договірному зобов’язанню закрити їх після того, як уряд України оголосив їх закритими.

Читайте такожРНБО: рішення про продовження АТО або режиму перемир'я буде ухвалено сьогодні до 22.00 У Кремлі, зі свого боку, про цю розмову повідомили, що Путін, «зокрема, наголосив на важливості продовжити режим припинення вогню, а також створити надійний механізм контролю за дотриманням перемир’я за активної ролі ОБСЄ».

Крім того, прес-служба Путіна повідомила, що «лідери висловилися за якнайшвидшу організацію третього раунду консультацій між представниками Києва і південно-східних регіонів». У Росії щоразу заявляють про конфлікт «на Південному Сході України», тоді як насправді проросійські збройні сепаратисти діють тільки на частинах двох зі східних областей, Донецької й Луганської.

Прес-служби Петра Порошенка і канцлера Німеччини Анґели Меркель на цей час іще не подавали своїх повідомлень про цю розмову.

Сьогодні о 22-й годині за київським часом має збігти продовжений термін одностороннього припинення вогню, оголошеного владою в Києві. Продовження терміну ухвалили через рішення керівників країн Європейського союзу дати Росії й сепаратистам час до сьогоднішнього дня на виконання низки вимог, зокрема, щодо відновлення українського контролю над кордоном. Єдина з чотирьох виконаних наразі вимог – звільнення спостерігачів ОБСЄ, викрадених сепаратистами близько місяця тому.

У Раді національної безпеки і оборони заявили, що рішення про те, чи продовжать це припинення вогню, чи відновлять антитерористичну операцію, ухвалять сьогодні до 22-ї години.

За численними повідомленнями українських силовиків, протягом усього часу припинення вогню, що триває вже 10-й день, напади сепаратистів не припинялися, десятки учасників АТО далі гинули й зазнавали поранень.