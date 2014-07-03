Порошенко пообіцяв призначити Коваля заступником голови РНБО

Сьогодні ВР звільнила Миколу Коваля з посади виконуючого обов'язки міністра оборони України, призначивши на цю посаду генерал-полковника Валерія Гелетея.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 327 з 386 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Президент України Петро Порошенко зазначив, що призначить Коваля заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Як повідомляв УНІАН, ВР 25 березня призначила Коваля на посаду в.о. міністра оборони України.

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