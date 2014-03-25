Новим в.о. міністра оборони призначений Михайло Коваль
12:46, 25 березня 2014Політика
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Верховна Рада підтримала постанову про призначення Михайла Коваля на посаду в.о. міністра оборони України.
Новим в.о. міністра оборони призначений Михайло Коваль
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 народний депутат із 314 зареєстрованих у сесійній залі.
Від Партії регіонів проголосували 16 народних депутатів, від КПУ - 0.
Як повідомляв УНІАН, перед цим ВР відправила Ігоря Тенюха у відставку з посади в.о. міністра оборони.Читайте такожРада відправила Тенюха у відставку
Кандидатуру Коваля вніс до парламенту в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
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