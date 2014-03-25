Новим в.о. міністра оборони призначений Михайло Коваль

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 народний депутат із 314 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів проголосували 16 народних депутатів, від КПУ - 0.

Як повідомляв УНІАН, перед цим ВР відправила Ігоря Тенюха у відставку з посади в.о. міністра оборони.Читайте такожРада відправила Тенюха у відставку

Кандидатуру Коваля вніс до парламенту в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.