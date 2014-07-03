"Вишеградська четвірка" і Німеччина обговорили допомогу Україні в проведенні реформ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС Польщі. "Розмови у форматі "Вишеградська четвірка" плюс Німеччина стосувалися можливостей розвитку відносин з Україною, в першу чергу, в контексті того, що країни можуть поділитися власним досвідом проведення ринкових реформ. Обговорювалися також проекти, реалізовані за підтримки міжнародного Вишеградського фонду, та можлива співпраця в цьому контексті з Німеччиною", - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі польського МЗС також додали, що це перша зустріч у такому форматі з моменту, коли головування у "Вишеградській четвірці", яка об'єднує Польщу, Словаччину, Чехію та Угорщину, з липня перейшло до словацької сторони.