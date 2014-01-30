Вишеградська четвірка готова прискорити скасування віз для українців

Країни Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія) готові прискорити запровадження безвізового режиму з Україною і направити додаткові кошти на розвиток громадянського суспільства в країні.

Про це йдеться в спільній заяві глав урядів країн за підсумками позачергового саміту, що відбувся увечері 29 січня, передає ІТАР-ТАСС.

"Запровадження безвізового режиму з Україною в найкоротші терміни має важливе значення", - зазначають глави урядів.

"Ми також готові мобілізувати кошти Міжнародного вишеградського фонду для того, щоб фінансувати проекти з підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні, підтримувати контакти між людьми і стимулювати студентські обміни", - йдеться в документі.

Читайте такожВишеградська четвірка обговорила ситуацію в Україні на позачерговому саміті

Крім того, країни Вишеградської групи закликали всі сторони конфлікту в Україні відмовитися від застосування сили.

"Ми переконані, що всі сторони, включаючи владу, опозицію і представників громадянського суспільства, повинні керуватися принципом історичної відповідальності за збереження стабільної, демократичної і єдиної країни, - наголошується в документі. - Ми закликаємо всі сторони негайно зупинити спіраль насильства, а владу - поважати право українського народу на мирні зібрання і свободу слова".

У саміті взяли участь прем'єри Віктор Орбан, Дональд Туск, Роберт Фіцо і Богуслав Соботка. Зустріч було скликано спеціально для обговорення ситуації навколо України.