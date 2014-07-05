До Донецька прямують колони терористів з усієї області - ЗМІ

Терористи масово залишають захоплені міста Донецької області і колонами прямують до Донецька, одна з таких колон залишила Костянтинівку, повідомляє видання «Новости Донбасса».

Терористи мають намір закріпитися в обласному центрі, оскільки розраховують завербувати тут до своїх лав місцеве населення і дістати додаткові ресурси. Це пов'язано з тим, що в результаті дій українських прикордонників і військових значно скоротився потік допомоги терористам з території Російської Федерації. Вони починають відчувати нестачу в зброї, грошах і найманцях. Поки колони бойовиків безперешкодно просуваються територією області. Українська авіація не бомбить їх.

Як повідомлялося, сьогодні вночі терористи залишили Слов'янськ.

За даними видання, вночі в місті був серйозний бій. Терористи виїхали на автотранспорті у бік Краматорська і Артемівська. На блокпостах навколо міста залишилася невелика кількість бойовиків з місцевих. Основні адміністративні будівлі міста заміновані.

За словами очевидців, поплічники російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлка) з'явилися в Краматорську, де розмістили прапор "стрєлковців" на міськраді.

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Більша частина терористів прямують до Донецька трасою.

За інформацією «Новостей Донбасса», в Донецьку місцеві сепаратисти, які називають себе "ДНР", і бандугруповання "Батальйон "Схід" наразі не визначилися, чи співпрацюватимуть із "стрєлковцями". Як відомо, напередодні "стрєлковці" спробували узяти під контроль обласну міліцію в Донецьку, але "Схід" відбив атаку.

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