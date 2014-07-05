У Донецьк хочуть прорватися більше тисячі бойовиків зі Слов'янська та Краматорська - Тимчук

До Донецька мають намір прорватися понад тисяча бойовиків із Слов'янська і Краматорська.

Як пише у Facebook керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, угруповання терористів, що прорвалося зі Слов'янська до Краматорська, готується до подальшого прориву на Донецьк.

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У Краматорську до них приєдналися представники місцевого криміналітету.

"Для виїзду з міста на даний час бойовики масово "експропріюють" легкові автомобілі у місцевого населення. Загальна чисельність угруповання, яке готується до прориву, – понад 1 000 чоловік", - повідомляє Тимчук.

Крім того, як повідомляє донецький журналіст Олексій Мацука, бойовики "ДНР" з усіх міст області колонами їдуть до Донецька.

"Мета терористів Стрелкова - Донецьк. Вони мають намір закріпитися в місті. Місцеві сепаратисти ДНР вже майже не контролюють ситуацію в місті", - написав журналіст в соцмережі.

"Залишають Краматорськ повністю. Бачили три великі колони. Урали, Газелі, машини, які були добуті ними у місцевих жителів. Тьма просто. Близько 10 тисяч чоловік", - повідомив один із очевидців.

Раніше "Стрєлок" і більша частина терористів втекли зі Слов'янська.