Депутат Чудновський: Блокування парламенту ставить хрест на перспективах Партії регіонів

Чи розблокує опозиція парламентську трибуну, а, відтак, чи почне роботу Верховна Рада вже найближчим часом? Версій з цього приводу не бракує. З цими запитаннями ми, зокрема, звернулись до народного депутата України від БЮТ Віталія Чудновського.

- Пане Віталію, чи збирається коаліція йти назустріч вимогам опозиції, аби в такий спосіб розблокувати роботу Верховної Ради? - Ми цінуємо репутацію найвищого законодавчого органу країни, але не збираємось перетворювати його роботу в театр абсурду. Це – справа принципу: варто нам один раз створити прецедент, пішовши на поступки там, де наша позиція є принципово вірною, і Верховна Рада потоне в дрібному політичному інтриганстві та зведенні міжособистісних рахунків, які не мають жодного відношення до функцій парламенту.

- Чи не здається Вам, що парламентська опозиція могла б підняти на щит більш значущу та резонансну суспільну проблему, і тоді більшості було б непросто… - Взагалі-то питання варто було б скерувати на адресу опозиції. Я можу лише припустити: опозиціонерам недоцільно братися за реальну проблематику, оскільки ефективність нинішнього Уряду не залишає їм шансів на успіх під час предметного обговорення суті справи. Відтак, доводиться висмоктувати з пальця псевдопроблеми. На що робиться при цьому розрахунок? Ми піддамося на провокацію, а, відтак, сама дискредитуємо себе в очах суспільства – своєю непослідовністю, шараханням зі сторони в сторону.

- А якщо все-таки опозиція знайде резонансну, суспільно вагому проблему, на яку можна зробити ставку? Наприклад, непогані пропагандистські перспективи відкриває вимога відповідальності за черги до відділень Ощадбанку… - Давайте проаналізуємо ситуацію по суті: чи є тут вина Ощадбанку, уряду та коаліції? Хто з представників владної вертикалі рекомендував чи б натякав на необхідність займати чергу за грошима з другої години ночі?

Відповідь на це запитання якраз і з’ясовує сутність основних проблем, які нинішня влада успадкувала від минулого. Черги під відділеннями Ощадбанку – це показник грандіозної недовіри народу до влади, до того уявлення про українську владу, яке сформувалося на рівні громадської думки за попередні роки. Тому наші політичні опоненти не надто педалюють проблему черг. Адже це – вирок їхньому стилю керування.

Я впевнений, що через рік-півтора ті, хто ночував у чергах під відділеннями Ощадбанку, згадають це як страшний сон, що уже ніколи не повториться. Це означатиме, що ми житимемо зовсім в іншій країні. Тут слово влади матиме вагу, а сама влада не розглядатиметься як ворог.

- Але, чому Ви переконані, що опозиція не зможе тривалий час ефективно експлуатувати навіть, м’яко кажучи, не пріоритетну суспільну проблему? Сучасні PR-технології, як відомо, чудеса творять… - Не перебільшуймо всесильність PR-технологїй. Труднощі опозиції полягають у тому, що псевдопроблему не можна використовувати як інформаційний привід впродовж тривалого часу. День, два, максимум тиждень – так, але далі зацікавленість суспільства починає стрімко падати і політична сила опиняється в так званій електоральній ямі.

- Однак деякі представники Партії регіонів стверджують, що готові йти до кінця, аби довести недієздатність Верховної Ради цього скликання і змусити Президента оголосити ще одні дострокові парламентські вибори. - Це блеф. Наші опоненти чудово розуміють, що нові вибори для них рівнозначні політичному самогубству. Якщо вони відбудуться, найбільші електоральні втрати матиме сьогодні саме Партія регіонів. В кращому разі, вона набере 25%. Про це свідчить динаміка електоральних симпатій БЮТ, вона має стабільну висхідну тенденцію. Тож у нас з приводу можливих дострокових виборів голова не болить. Якщо хтось хоче поексперементувати – будь-ласка. Як солідна та відповідальна політична сила, ми готові до виборів завжди.

- Виходячи з цього, Ваш прогноз на найближчі дні?

- Переконаний, наші політичні опоненти чудово розуміють всі наведені мною аргументи. На штучному протистоянні довго не протягнеш, вибори нічого не вирішують, навіть погіршують ситуацію. Отже, парламент – єдина для них можливість політичного піару. Тож дискредитація Верховної Ради, а тим більше припинення її роботи, ставить хрест на перспективах регіоналів. Звідси висновок: найближчими днями парламент запрацює…

Розмову вів Олександр Гончаренко