У Донецьку лунають вибухи, бойовики допитують мешканців на вулицях - ЗМІ

У Київському районі Донецька з боку аеропорту і селища Жовтневе (пос. Октябрьский) лунають вибухи.

Як пише "Остров", про це повідомляють очевидці.

"Дуже гучні три вибухи було. Аж шибки задеренчали. Чути ще щось на гул винищувача схоже. Вийшов на вулицю, щоб поїхати в центр і повернувся", - розповів один з мешканців району.

Террористы марширут по Донецку pic.twitter.com/qH4Z7beeDF — Новости Донбасса (@novostidnua) July 6, 2014

Натомість, мешканці Авдіївки повідомляють, що бачили літаки.

"Літак пролетів і після нього гриміло так, що скло тремтіло", - повідомив очевидець.

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Місцеве видання "Новости Донбасса" пише, що озброєні чеченці зупиняють мирних мешканців Донецька та влаштовують допити прямо на вулиці.

Вооруженные чеченцы останавливают мирных дончан и устраивают допросы прямо на улице в Донецке — Новости Донбасса (@novostidnua) July 6, 2014

Раніше "ОстроВ" повідомив, що на вулицях Донецька помічені колони бойовиків, а у ТРЦ "Донецьк-сіті" проводять евакуацію. Причина евакуації не оголошена.

"Всі магазини закриваються. Людей просять покинути будівлю, покупці виходять", - повідомив кореспондент "ОстроВа".

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У своєму Facebok журналіст Олексій Мацука, повідомив, у Донецьку слідом за міськрадою зняли усю українську символіку всі 9 районних рад, передає Українська правда.

"Міська влада зустрічає терористів", - зазначив він.

Також на 16:00 у місті збирають мітинг, на площі Леніна вже монтують сцену.

Окрім того, "Новости Донбасса" із посиланням на очевидців повідомляють, що бойовиків дійсно заселяють до університетських гуртожитків.