Терористи не залишають Україну, вони просто переміщуються - Тарута

На сьогоднішній день від терористів звільнені Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ.

Про це повідомив губернатор Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю журналісту Української правди.

За його словами, терористи, які покинули ці міста, зараз закріплюються в Донецьку, займають додаткові будівлі.

"Вони не залишають територію України, вони просто переміщуються", - підкреслив Тарута.

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На його думку, необхідно зараз продовжувати тристоронні переговори, не допускаючи можливості ведення нових боїв, в тому числі, біля міста або в самому Донецьку.

Тарута також розповів, що в неділю будуть проведені наради в Слов'янську, Красному Лимані, Краматорську, Дружківці з питань відновлення функціонування державної влади та інфраструктури.

Крім того, губернатор зазначив, що в Слов'янськ починаючи з суботи надається гуманітарна допомога і скоро її повинні поставляти і до Краматорська.

Одним з головних завдань Тарута назвав розмінування цих територій.

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"Як тільки розмінуємо, почнемо відновлювати інфраструктуру, постачання, а після цього відновимо роботу медичних, комунальних установ", - поділився він.

У свою чергу губернатор Харківської області Ігор Балута розповів, що табір для біженців, який створений в Барвінковому, поки залишається актуальним, він може прийняти до 500 чоловік.

"Там сконцентровані автомобілі, автобуси, є представники пенсійного фонду, соціальних служб, центру зайнятості, лікарі", - зазначив Балута.