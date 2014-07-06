Терористи не залишають Україну, вони просто переміщуються - Тарута
Губернатор Донеччини розповів про звільнені від бойовиків міста, зокрема, про гуманітарну допомогу для Краматорська та розмінування Слов'янська.
На сьогоднішній день від терористів звільнені Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ.
Про це повідомив губернатор Донецької області Сергій Тарута в інтерв'ю журналісту Української правди.
За його словами, терористи, які покинули ці міста, зараз закріплюються в Донецьку, займають додаткові будівлі.
"Вони не залишають територію України, вони просто переміщуються", - підкреслив Тарута.
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На його думку, необхідно зараз продовжувати тристоронні переговори, не допускаючи можливості ведення нових боїв, в тому числі, біля міста або в самому Донецьку.
Тарута також розповів, що в неділю будуть проведені наради в Слов'янську, Красному Лимані, Краматорську, Дружківці з питань відновлення функціонування державної влади та інфраструктури.
Крім того, губернатор зазначив, що в Слов'янськ починаючи з суботи надається гуманітарна допомога і скоро її повинні поставляти і до Краматорська.
Одним з головних завдань Тарута назвав розмінування цих територій.
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"Як тільки розмінуємо, почнемо відновлювати інфраструктуру, постачання, а після цього відновимо роботу медичних, комунальних установ", - поділився він.
У свою чергу губернатор Харківської області Ігор Балута розповів, що табір для біженців, який створений в Барвінковому, поки залишається актуальним, він може прийняти до 500 чоловік.
"Там сконцентровані автомобілі, автобуси, є представники пенсійного фонду, соціальних служб, центру зайнятості, лікарі", - зазначив Балута.