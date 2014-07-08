США вважають недостатніми зусилля Росії з припинення бойових дій на Донбасі

Як повідомили УНІАН в американському дипломатичному відомстві, про це заявила прес-секретар Державного департаменту Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

"Вони можуть дозволили спостерігачам ОБСЄ виконувати їх роботу; вони можуть зупинити потік зброї через кордон; вони можуть закликати підтримуваних Росією сепаратистів скласти зброю. Однозначно є значно більше кроків, котрі вони можуть зробити", - зазначила вона.

Читайте такожВ АП назвали умови, за яких Порошенко може відновити перемир'я на ДонбасіПрес-секретар відзначила, що для припинення бойових дій необхідна згода двох сторін, нагадавши, що сепаратисти не погодились перестати воювати, коли президент України Петро Порошенко оголосив 10-ти денне одностороннє припинення вогню.

Псакі підтримала діалог між сторонами конфлікту для його вирішення, заявивши, що Росія та сепаратисти насправді представляють ту саму позицію.

"Я думаю, що підтримувані Росією сепаратисти та росіяни представляють ту саму сторону", - сказала вона, відповідаючи на питання, чи вони мають різну чи ту саму позицію.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики на вихідних зайняли форпост озброєних бойовиків під головуванням російського диверсанта Гіркіна - місто Слов'янськ, яке вони контролювати з половини квітня цього року, а також низку інших міст регіону.

Бойовики, які називають себе ополченцями, а українська влада їх вважає терористами, втекли до Донецька та Луганська, де заявили про намір продовжувати боротьбу.

Росія офіційно заявляє, що не підтримує бойовиків, незважаючи на численні докази поставок російської зброї, диверсантів та найманців, котрі беруть участь в боях на українському Донбасі.