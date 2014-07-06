Українські військові взяли під повний контроль Слов’янськ і Краматорськ

10:25, 06 липня 2014
Політика
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У населених пунктах вже починають відновлювати інфраструктуру: налагодили постачання продуктів харчування, питної води та іншої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. 

REUTERS

Українські військові повністю контролюють міста Слов’янськ та Краматорськ Донецької області.

Про це йдеться у повідомлені прес-центру АТО у Facebook.

У  цих населених пунктах за вказівкою Петра Порошенка вже починають відновлювати інфраструктуру: налагодили постачання продуктів харчування, питної води та іншої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

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Також розпочався процес пов'язаний з вирішенням проблемних питань щодо надходження коштів на виплати пенсій, стипендій, заробітних плат місцевому населенню.

"Банди терористів деморалізовані, але разом з тим продовжують здійснювати підступні напади на українських військових", - зазначають у повідомленні. 

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Так, учора, близько 23.00 поблизу населеного пункту Піски Донецької області, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли один з опорних пунктів Збройних Сил України. У відповідь терористи отримали гідну відсіч. Втрат серед українських військовослужбовців нема. Згодом бойовики намагалися ще раз атакувати блокпост сил АТО мінометним вогнем. Але знову безуспішно.

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