Стрєлков призначив себе «військовим комендантом» Донецька - ЗМІ

Один з лідерів бойовиків на Донбасі, "головнокомандуючий армією" Ігор Гіркін (Стрєлков) оголосив себе "військовим комендантом" Донецька.

Як повідомляє NEWSru.com він стверджує, що бойовики покинули Слов'янськ та Краматорськ, «аби зберегти сили». За словами Гіркіна, Донецьк обороняти зручніше, і він збирається створити військову раду з польових командирів, щоб узгодити "питання оборони ДНР".

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Гіркін не повідомив про втрати, які понесли бойовики в ході прориву зі Слов'янська. Він лише стверджує, що при відступі вдалося зберегти "від 80 до 90 відсотків особового складу та 90 відсотків озброєння". Велика частина бронегрупи, яка здійснювала відволікаючу атаку, загинула. Гіркін пов'язав це з "помилками командира групи". Він також повідомив, що разом з бойовиками були "евакуйовані" "сім'ї військовослужбовців і людей, які співчувають ополченню". Українські джерела стверджували, що бойовики брали з собою в полон заручників, щоб уникнути обстрілу.

Гіркін сподівається, що обласний центр виявиться більш зручним пунктом для «оборони», ніж дрібні міста, залишені в суботу - Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка.

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"Сьомого липня я маю намір створити своїм наказом Центральну військову раду, до якої увійдуть усі найбільші польові командири. В цьому органі ми будемо узгоджувати питання подальшої оборони ДНР і, можливо, частини ЛНР. Крім того, я збираюся до призначення військового коменданта Донецька здійснювати всі його обов'язки, а також взяти на себе роль командувача гарнізоном", - заявив терорист.