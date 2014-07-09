Порошенко тримає на контролі кожен випадок викрадення українців Росією - АП про Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник глави АП Валерій Чалий.

Він зауважив, що викрадення Савченко є не єдиним фактом вивезення громадян України на територію Росіі. "Це абсолютно неприйнятна ситуація... Ми цього абсолютно не сприймаємо і будемо робити дуже серйозні кроки, в тому числі з підтримкою міжнародного співтовариства", - наголосив Чалий.

За його словами, ці випадки виходять за всі правові рамки і, можливо, є свідченням того, що хтось не хоче мирного врегулювання ситуації.

Читайте такожГельсінська спілка подала в Європейський суд на Росію за викрадення та катування людей"Я не можу розкривати всіх моментів, яким чином президент України впливає на цю ситуацію. По деяких випадках, коли іде серйозний процес переговорний, то це афішують не одразу, але ці питання щодо кожної людини перебувають на контролі у президента", - сказав Чалий.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО. За даними ЗМІ, вона перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час проверки документів в одному з населених пунктів була затримана. З’ясувалось, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.