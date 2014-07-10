Глава місії України при ЄС розчарований небажанням Європи ввести більш рішучі санкції проти РФ
Єлісєєв вважає, що обмежувальні заходи, які полягають лише у розширенні санкційного списку за рахунок сепаратистів, у контексті стримування агресора є імітацією діяльності або процес заради процесу.
Голова Представництва України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв відверто розчарований рішенням ЄС щодо санкцій проти Росії.
Так дипломат прокоментував на прохання УНІАН рішення Комітету постійних представників ЄС (Coreper), ухвалене 9 липня, яким розширено список осіб, проти яких застосовуються санкції, на 11 осіб.
„У світлі висновків Європейської ради від 27 червня, а також з огляду на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ми розраховували на більш рішучі та істотні санкції, у тому числі перехід до третього рівня”, - нагадав Єлісєєв про своє звернення до керівництва ЄС застосувати більш жорсткі санкції до Москви у зв’язку із ситуацією навколо військовополоненої Надії Савченко.
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„Незважаючи на розвиток російської агресії проти України та численні свідчення безпосереднього втручання і координації терористів з московською владою, нинішні обмежувальні заходи полягають лише у розширенні санкційного списку за рахунок сепаратистів. Такий «прогрес» у контексті стримування агресора – це імітація діяльності або процес заради процесу”, - вважає він.
За словами Єлісєєва, в нього особисто складається враження, що деякі держави-члени Євросоюзу „ведуть подвійну гру”.
„Інакше мені складно пояснити те, що, приміром, глава МЗС однієї країни одразу після візиту до Києва їде до Москви і запрошує керівництво Кремля до участі у саміті АСЕМ (Азія – Європа) 16-17 жовтня, а представники двох інших впливових країн не лише борються за уникнення третього рівня санкцій, а й усіляко схиляють Україну до переговорів з терористами, які відмовляються скласти зброю, злочинно викрадають українських громадян і продовжують утримувати заручників”, - навів дипломат факти, на яких базується його думка.
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Разом з тим, Єлісєєв зазначив, що все ж сподівається, що за підсумками засідання Європейської ради 16 липня ЄС „перестане займати вичікувальну позицію і виявить принциповість”.
„Це не складно зробити: потрібно лише проаналізувати стан виконання Москвою вимог Ради від 27 червня, а відсутність прогресу тут очевидна. Європейський Союз понад 10 років переконував Україну в тому, що демократичні цінності важливіші за економічні чи торговельні переваги. 22 липня ми отримаємо чергову порцію таких повчань у рамках міністерського засідання у форматі 28 держав ЄС та 6 держав «Східного партнерства». Сьогодні ЄС має нагоду на практиці засвідчити відданість такому підходу”, - констатував Єлісєєв.