Україна закликала ЄС ввести жорсткіші санкції проти РФ через захоплення Надії Савченко

Представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв закликав ЄС дати рішучу оцінку діям Москви у зв'язку із ситуацією, яка склалася довкола захоплення та взяття під варту на території Росіі української льотчиці Надії Савченко і закликав запровадити більш жорсткі санкції.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у середу в представництві місії України в ЄС.

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Зокрема, Єлісєєв звернувся до керівництва Європейської Комісії та Європейського Парламенту та закликав "дати рішучу оцінку вказаним діям Москви, виявити принциповість у відстоюванні європейських цінностей та активно залучитися до заходів української сторони з метою негайного звільнення громадянки України".

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За словами українського дипломата, "чергове порушення Росією універсальних норм міжнародного права має стати каталізатором запровадження Європейським Союзом більш жорстких санкцій щодо РФ, в т.ч. у контексті Висновків Ради ЄС від 27 червня 2014 року".

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО. За даними ЗМІ, вона перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час проверки документів в одному з населених пунктів була затримана. З’ясувалось, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.