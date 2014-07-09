Україна закликала ЄС ввести жорсткіші санкції проти РФ через захоплення Надії Савченко
Голова представництва України при ЄС Костянтин Єлісєєв наголошує, що чергове порушення РФ універсальних норм міжнародного права має стати каталізатором запровадження більш жорстких санкцій щодо РФ.
Представник України при ЄС, посол Костянтин Єлісєєв закликав ЄС дати рішучу оцінку діям Москви у зв'язку із ситуацією, яка склалася довкола захоплення та взяття під варту на території Росіі української льотчиці Надії Савченко і закликав запровадити більш жорсткі санкції.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у середу в представництві місії України в ЄС.
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Зокрема, Єлісєєв звернувся до керівництва Європейської Комісії та Європейського Парламенту та закликав "дати рішучу оцінку вказаним діям Москви, виявити принциповість у відстоюванні європейських цінностей та активно залучитися до заходів української сторони з метою негайного звільнення громадянки України".
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За словами українського дипломата, "чергове порушення Росією універсальних норм міжнародного права має стати каталізатором запровадження Європейським Союзом більш жорстких санкцій щодо РФ, в т.ч. у контексті Висновків Ради ЄС від 27 червня 2014 року".
Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО. За даними ЗМІ, вона перебуває у слідчому ізоляторі в російському Воронежі.
У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а під час проверки документів в одному з населених пунктів була затримана. З’ясувалось, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.