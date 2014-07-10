ЄС розширив санкційний список ще на 11 осіб
00:09, 10 липня 2014Політика
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Рада ЄС на рівні постійних представників (COREPER) ухвалила рішення, згідно з яким ЄС введе обмежувальні заходи у вигляді заборони на в'їзд та заморожування активів через ситуацію в Україні, ще на 11 осіб.
REUTERS
Про це власному кореспондентові УНІАН повідомило дипломатичне джерело за підсумками засідання, яке відбулося у середу в Брюсселі.
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"Рада введе це в силу рішення шляхом письмової процедури до кінця тижня", - зазначив він.
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