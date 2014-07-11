Терористи в Луганську і Донецьку готують контрнаступ на 12 липня - джерело

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що дана інформація отримана від джерел, близьких до самопроголошеної «Луганської народній республіці».

За його словами, 10 липня головнокомандувач» бойовиків самопроголошеної «Донецької народної республіки» Ігор Гіркін (Стрєльцов) і самопроголошений губернатор Луганської області Валерій Болотов провели нараду, на якій обговорювалися питання контрнаступу бойовиків.

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«За інформацією джерел, контрнаступ було призначено на 12 липня, у двох напрямках: з Луганська - в Харківському напрямку, з Донецька - в Запорізькому напрямку», - повідомив Снєгірьов. При цьому він нагадав, що в Луганськ сьогодні в'їхали 6 танків, 6 Бтрів, 2 установки «Град» і 8 Камазів з бойовиками з боку м. Суходільська, переїхавши українсько-російський кордон.