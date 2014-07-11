В Луганськ сьогодні в'їхали 6 танків, 6 БТРів, 2 «Гради» і 8 Камазів з бойовиками - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його суспільної організації, а також місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами, «сьогодні о 6.40 і в 7.20 до Луганську з боку Росії через Суходільськ в'їхало дві колони важкої бронетехніки: 6 танків, 6 БТРів, 2 «Гради», а також 8 Камазів з живою силою».

Раніше повідомлялося про танки Т-72 на вулицях Луганська.