Гіркін визнав, що донеччани не хочуть іти в терористи

Про це він заявив в ефірі донецького телебачення, повідомляє сайт 62.ua.

За його словами, Донецьк зараз перебуває у «мирному стані», і його стан можна порівняти з підготовкою до оборони Слов'янська двомісячної давності. Також він визнав, що на даному етапі оборона Донецька пов'язана з великою кількістю жертв серед терористів.

«Ми вживаємо щоденних заходів для того, щоб місто було готове до оборони з точки зору фортифікаційної», - заявив Гіркін.

Читайте такожБойовики звинуватили Гіркіна в зраді і привласненні грошей - ЛисенкоПри цьому він поскаржився, що городяни живуть мирним життям і не вірять, що «українські каральні підрозділи можуть відкрити масований артилерійський вогонь та авіаційні удари по житлових кварталах».

«Для мільйонного міста ополчення дуже мало», - сказав він, відповідаючи на питання про кількість сил у прихильників ДНР.

Також він зазначив, що «з тилом у нас все погано, погано і з постачанням».

Раніше повідомлялося, що Гиркин оголосив про набір до лав "ДНР" найманців, яким будуть платити п'ять-вісім тисяч гривень.