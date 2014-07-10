СБУ ліквідувала групу диверсантів, яка планувала захопити владу в Одесі

У повідомленні прес-центр СБУ йдеться про те, що затримано організатора злочинної групи, громадянина Росії Олександра Якименка та співорганізатора, громадянина України Юрія Трофімова.

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"Спецслужби Росії створили та глибоко законспірували мережу резидентури. Планували захопити владу та створити так звану маріонеткову "Одеську народну республіку"", - повідомили у відомстві. За даними СБУ, штаб резидентури налічував до 50 осіб. Кожен мав своє завдання у спланованому заколоті. Був готовий план силового захоплення влади, дій бойових груп, які чекали сигналу з Росії.

"Злочинці-організатори планували задіяти 7 бойових груп для диверсій на об’єктах життєзабезпечення в Одеській області. Готувались терористичні акти стосовно посадовців, іноземних громадян. Провокатори мали підбурювати штучні конфлікти між жителями області", - говориться в повідомленні.

Під час обшуку силовики вилучили у затриманих надруковані в Росії рекомендації з розвідувальної підготовки, детальні топографічні карти з позначками дислокації військових та стратегічних об’єктів області, дані про системи захисту, керівників області.

Крім того, співробітники СБУ вилучили списки бойовиків з числа мешканців регіону з їхніми детальними диверсійними завданнями, а також знайшли документи з кошторисом диверсантів, який свідчить про фінансування мережі з Росії, і розписки про отримання коштів.

Також під час обшуку у помешканнях затриманих вилучено арсенал зброї - бойові та травматичні пістолети, набої.

СБУ встановлює та затримує спільників диверсантів.