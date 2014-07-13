Міськрада: у двох районах Донецька пройшли колони військової техніки терористів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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"Станом на 17.00 обстановка в Донецьку залишається напруженою. Городян, особливо жителів Будьонівського та Ленінського районів, стурбувало проходження по вулицях колон військової техніки. На території колишнього заводу хімічних реактивів (ул.Умова) відмічено скупчення озброєних людей. Також жителі мікрорайону Азотний періодично повідомляють про звуки вибухів і одиночних пострілів з боку автодрому", - сказано в повідомленні.

При цьому в міськраді зазначили, що комунальні служби і громадський транспорт у Донецьку працюють у штатному режимі.