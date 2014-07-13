Аваков: для перемоги у війні з Путіним слід "заткнутися, зціпити зуби і бити ворога"

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в соцмережі. "Зруйнована і ослаблена Україна - можливість для Путіна продовжити свій диктаторський термін в Росії, реалізувати імперські параноїдальні плани. Тому горить полум'я війни на Донеччині. Тому через кордон йдуть російські танки, БТРи та путінські найманці", - зазначив міністр.

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На його думку, з того, що слід робити - це поменше "голосити що все пропало, що нас не забезпечили, що немає тепловізорів, прицілів і затишного гамака. Заткнутися, зціпити зуби, бити ворога і робити все для перемоги над ворогом".

"Не віщати ультиматуми і загрози зі сцен за тисячі кілометрів від фронту. Не ховатися за слабкістю і безсиллям. Воювати за волю України. Тільки жорстка відсіч, тільки єдиним фронтом, без розмазні і міркувань. Без докорів сумління та синдрому "молодшого брата". Церемонії в сторону - війна за Україну", - зазначив Арсен Аваков.