У світі зростає негатив до Росії та Путіна - дослідження

Популярність Росії серед жителів світу падає на фоні подій в Україні. А рейтинг довіри до її лідера Володимира Путіна скорочується в рази.

Про це свідчать результати дослідження Pew Research Center, проведеного із 17 березня по 5 червня цього року серед жителів 44 країн, повідомляє Українська правда.

Загалом було опитано 48,643 тисяч осіб.

Опитування показало, що 43% людей у світі мають негативну думку про Росію. Натомість, тих, хто дотримується протилежної точки зору, 34%.

Більш ніж 6 із 10 жителів Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Британії та США мають негативне враження про Росію.

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Фактично у всіх, окрім однієї з цих країн, негативне ставлення вдвічі посилилося за останній рік.

При цьому лише греки вирізняються на фоні інших європейців, адже їхнє сприйняття Росії є гарним – лише 35% мають негативне враження про Росію, 61% - позитивне.

Ставлення українців до Росії також разюче змінилося.

6 із 10 українців ставляться до Росії несхвально, тоді коли у 2011 році таких було лише 11%.

Також Росія не користується популярністю серед жителів Близького Сходу. Тут більш ніж половина населення мають негативне ставлення до неї.

Те саме можна сказати й про жителів Латинської Америки.

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Щодо Азії – то тут ставлення значно різниться залежно від країни та релігії.

Китай – одна із небагатьох країн, де негативне ставлення до РФ навпаки скоротилося.

Африка найменш схожа на інші регіони у своєму ставленні до Росії. Тут більшість жителів, за винятком Південно-Африканської Республіки, дають Росії високі оцінки, хоча багато людей не висловлюють своєї думки щодо цього.

Крім того, більшість населення у 25 із 44 країн не довіряють діям Путіна на міжнародній арені. Виключно негативне ставлення до Путіна панує в США та Європі.

8 із 10 американців не довіряють лідеру Росії, з чим згодні більшість європейців.

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Найбільше не довіряють Путіну жителі Іспанії – 87%, Польщі – 86%, Франції – 85%, Єгипту – 83%, США – 80%, Йорданії – 79%, Італії – 78%, Німеччини – 77%, Туреччини – 75%, України – 73%.

При цьому більш ніж 7 із 10 українців зазначають, що розчаровані діями Путіна.

Більшість населення на заході України - 89% та 66% на сході висловлюють недовіру російському президенту. При цьому в Криму таких лише 5%.

Водночас серед виключно російськомовного населення Сходу України не довіряють діям Путіна на міжнародній арені 51%, довіряють – 43%.

На Близькому Сході та в Південній Америці зовнішня політика Путіна також не викликає довіри.

6 із 10 жителів Японії та Південної Кореї не довіряють Путіну.

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Негативне ставлення до Путіна в США зросло до 80%, що на 26% більше порівняно із 2012 роком (54%).

За останні два роки негатив до Путіна вдвічі зріс також у Польщі та Бразилії.

В Україні негативне ставлення до російського президента з 2007 року злетіло на 40% і сягнуло 73%.