Сили АТО намагаються відрізати терористів від кордону в районі Краснодону
07:19, 14 липня 2014Політика
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В Луганській області, в районі селищ Поріччя, Гончарівка і Урало-Кавказ йдуть запеклі бої сил АТО з терористами.
Александр Клименко, фотокорреспондент газеты "Голос Украины"
Про це повідомляє сайт informator.lg.ua з посиланням на місцевих жителів. Повідомлення про бої підтверджується і в офіційному "Твіттері" терористів.
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"Українська армія намагається відрізати Краснодон від кордону. Бої в районі КПП Ізварине, біля Краснодона. Українські військові намагаються прорватися через Урало-Кавказ до східних кварталів міста", - повідомляють сепаратисти.
Нагадаємо, що в результаті наступу сил АТО були розблоковані підступи до Луганського аеропорту.
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