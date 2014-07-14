Сили АТО намагаються відрізати терористів від кордону в районі Краснодону

Про це повідомляє сайт informator.lg.ua з посиланням на місцевих жителів. Повідомлення про бої підтверджується і в офіційному "Твіттері" терористів.

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"Українська армія намагається відрізати Краснодон від кордону. Бої в районі КПП Ізварине, біля Краснодона. Українські військові намагаються прорватися через Урало-Кавказ до східних кварталів міста", - повідомляють сепаратисти.

Нагадаємо, що в результаті наступу сил АТО були розблоковані підступи до Луганського аеропорту.