За добу терористи 8 разів обстріляли позиції сил АТО: зі стрілецької зброї, мінометів і "ПТКР"

Станом на 09.00 13 липня 2014 року обстановка у районі проведення АТО залишається напруженою. Найбільш загострена обстановка - у Донецьку, Горлівці, Сніжному, Луганську, Сєверодонецьку, Антрациті та Краснодоні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Протягом доби терористи здійснили вісім обстрілів позицій сил АТО та блокпостів в районах населених пунктів.

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"Сьогодні, 13 липня, близько 4.00 здійснено мінометний обстріл позицій сил АТО та населеного пункту Камишівка. О 6.40 бандитами здійснено обстріл з мінометів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Олександрівка. О 8.00 відбувся обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Приріччя з протитанковаї керованої ракети «ПТУР» та мінометів. О 8.55 терористи обстріляли з мінометів блокпост у населеного пункту Калинів", - наголошується у повідомленні.

Окрім цього, бойовики продовжують заходи з дискредитації сил АТО: терористи обстрілюють житлові квартали різних міст Донбасу.

"Зокрема, бандити вели хаотичну стрільбу з реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» по н.п. Маринівка, через що загинули мирні мешканці. Пізніше, терористи направили установку «Град» на житлові квартали мікрорайону Трудовське Петровського району міста Донецьк", - зазначають у відомстві.

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У Міноборони додають, що відповідно до рішення Верховного Головнокомандувача ЗС України сили АТО не застосовують артилерію та авіацію по житловим районам міст та населеним пунктам.

"Збереження життя мирного місцевого населення Донбасу — одне з головних завдань українських військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції", - резюмується у повідомленні.