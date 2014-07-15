Надії Савченко надали матеріали справи українською мовою - російські ЗМІ

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на обласний суд.

На ознайомлення з матеріалами справи російське законодавство відводить обвинуваченій три дні.

"У разі, якщо у Савченко будуть якісь заперечення, що стосуються, зокрема, постанови про її арешт, яку прийняв Новоусманський районний суд, вона може особисто подати скаргу спочатку в районний, а потім в обласний суд", - зазначили в суді.

Читайте такожФейгін: Справа Савченко вирішується у найвищих колах РосіїЯкщо заперечень не буде, то облсуд розгляне подану захистом апеляцію на її "арешт" в середині наступного тижня.

Українська льотчиця Надія Савченко, яка воювала в складі батальйону "Айдар", була взята в полон проросійськими терористами у другій половині червня - відео її допиту бойовиками з'явилося 20 числа.

Потім, 8 липня, вона невідомим чином опинилася в російському СІЗО у Воронежі. У Росії Савченко звинувачують в участі у вбивстві російських журналістів Волошина і Кляна.

Викрадення Савченко стало вже другим резонансним випадком кіднепінгу Росією громадян України на її території. Раніше за участі ФСБ у Криму було викрадено чотирьох українців, в тому числі відомого кінорежисера Олега Сенцова.