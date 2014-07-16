Комбат "Айдара" розповів про гранатомети, знайдені на дачі комуніста Кілінкарова

У селищі Стукалова Балка, що на Луганщині, на дачі народного депутата від КПУ Спірідона Кілінкарова було вилучено зброю.

Про це ТСН.ua повідомив командар батальйону "Айдар".

За його словами, під час обшуку маєтку вдалось знайти два гранатомети РПГ-26 і гранату. При цьому під час обшуку були присутні свідки.

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Крім того, бійцям "Айдару" стало відомо про те, що на території Стукалової Балки працював артнаводчик.

"Як тільки село було взято нами під контроль, артнаводчик зник. При цьому артобстріл терористами наших позицій одразу припинився", - додав командир.

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Також в "Айдарі" підтвердили інформацію про те, що генерал-майор Ігор Воронченко намагався завадити обшуку дачі Кілінкарова, пояснюючи це тим, що будинок належить народному депутату.

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва на засіданні 24 липня почне розгляд справи про заборону Комуністичної партії України.